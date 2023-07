Vasco bate o Flamengo nos pênaltis e conquista o Campeonato Carioca sub-20

Rio - O Vasco é o campeão do Campeonato Carioca sub-20. O Gigante da Colina venceu o Flamengo por 5 a 4, nos pênaltis, neste sábado (15), em São Januário, e garantiu o título da categoria. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 no tempo normal, com gol de JP, e levou a melhor nas penalidades.

Após vencer o jogo de ida, o Flamengo carregou a vantagem do empate. O Rubro-Negro chegou a criar boas oportunidades, mas pecou nas finalizações. O Vasco melhorou apenas no segundo tempo, quando assumiu o controle da partida e empurrou o rival para a defesa. O gol da vitória no tempo normal saiu logo aos dois minutos, com JP.

Na disputa de pênaltis, o Vasco converteu todas as cinco cobranças. Já o Flamengo viu Everton acertar a trave e perder a única penalidade. O Cruz-Maltino fechou a disputa com uma linda cavadinha de Ray. Após as comemorações, o lateral-esquerdo Matheus Julião ainda provocou o rival, que desceu o volante Igor Jesus e o atacante Matheus Gonçalves para a decisão.

"Eu sabia que a gente ia conseguir, era só ter calma e paciência que o gol ia sair. E tem mais um recadinho para eles. Desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Da próxima vez, manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique para ver se dá", disse.

No ano passado, o Vasco bateu na trave após o vice-campeonato diante do Fluminense, mas volta ao topo da categoria com o título neste ano. Com a conquista sobre o Flamengo, o Cruz-Maltino igualou o Botafogo com 15 títulos no estadual sub-20. O Flamengo com 31 e o Fluminense com 19 são os maiores campeões da categoria.