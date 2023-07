Vasco pede volta de zagueiro antes do término de empréstimo

Emprestado ao Vila Nova em abril, o zagueiro Ulisses, de 23 anos, vai retornar ao Vasco sem mesmo ter estreado pelo líder da Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino pediu o retorno do jogador, que terá novos planos traçados.

De acordo com o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em entrevista à rádio "BandNews", o Vasco solicitou a volta antecipada de Ulisses porque negociou o zagueiro com um clube de Portugal.

Ulisses não ganhou espaço no Vila Nova. Com a dupla de zaga titular formada por Rafael Donato e Eduardo Doma, o time goiano tem a melhor defesa da Série B com apenas seis gols sofridos em 17 jogos. O reserva imediato tem sido Marcondes.

Revelado pelo Vasco, Ulisses tinha contrato com o Vila Nova até dezembro de 2023. Além de sua saída antecipada, o time goiano também se despediu de outro zagueiro, Jordan. Com isso, a diretoria vai buscar no mercado uma reposição para o setor antes que o período de inscrições se encerrem.