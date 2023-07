Vasco rechaça assédio do Boca e confia em Ramón Díaz por evolução de Orellano

Rio - O apoiador Luca Orellano, de 23 anos, vem recebendo sondagens do Boca Juniors, porém, de acordo com informações do portal "GE", o Vasco confia na evolução do jogador e não tem o interesse de negociá-lo neste momento. O jovem tem contrato até dezembro de 2025.

Para tirar o jogador do Vélez, o clube carioca desembolsou 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 15,8 milhões na cotação da época). Porém, o Orellano ainda não desenvolveu no Vasco o futebol esperado. O clube carioca entende que a chegada de Ramón Díaz, um treinador nascido na Argentina, mesmo país, do meia poderá ajudá-lo.

Luca Orellano foi revelado pelo Vélez e foi titular em duas temporadas pelo clube argentino. No seu último ano, ele atuou em 50 partidas, fez quatro gols e deu quatro assistências. Ele participou da campanha levou a equipe para a semifinal da Libertadores em 2022. Pelo Vasco, o jovem atuou em 15 jogos, e não teve nenhuma participação direta em gols.