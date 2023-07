Vasco aparece em estudo como time com mais risco de ser rebaixado no Brasileirão

Rio - A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro está cada vez mais desesperadora. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruz-Maltino é o time com maior chance de ser rebaixado. O time carioca aparece com 69,5% de possibilidade de cair.



Atualmente, o Vasco ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe de São Januário coleciona apenas nove pontos em 14 rodadas e tenta evitar o quinto rebaixamento de sua história.



Além do Vasco, as outras equipes que estão no Z-4 completam a lista dos times com mais chances de cair. São eles: América-MG, Coritiba e Goiás.



Veja as probabilidades de rebaixamento, segundo a UFMG:



Vasco - 69,5%

América-MG - 68%

Coritiba - 65,9%

Goiás - 56,1%

Bahia - 47,3%

Santos - 34,4%

Corinthians - 21,2%

Cuiabá - 11,4%

Atlético-MG - 7,1%

Cruzeiro - 4,5%

Internacional - 4,4%

Fortaleza - 2,9%

Athletico - 2,7%

Red Bull Bragantino - 1,3%

Palmeiras - 1%

São Paulo - 0,85%

Fluminense - 0,85%

Grêmio - 0,38%

Flamengo - 0,24%

Botafogo-0,000%