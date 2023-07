Vasco avança nas conversas para contratar lateral do Atlético-GO

O Vasco avançou nas conversas para contratar o lateral-esquerdo Jefferson, que defende o Atlético-GO, segundo apurou o iG Esporte.



O staff do jogador de 26 anos e a diretoria do Dragão vão se reunir na quinta-feira com a intenção de selar os detalhes do negócio. A transferência deverá ser por empréstimo com opção de compra, além de uma compensação financeira pela cessão do atleta.

A informação do avanço nas conversas foi noticiada inicialmente pelo site ‘Papo na Colina’.

A chegada do lateral ao Cruzmaltino é uma resposta a saída de Riquelme que, após retornar de uma grave lesão no joelho, não deve ser aproveitado pelo técnico Ramón Díaz. O jovem será emprestado para alguma equipe do futebol europeu.

O jogador chegou ao Atlético em setembro de 2021, após cinco temporadas como profissional pelo Goiás. Desde então, o lateral acumula 88 jogos com o clube, com apenas um gol e três assistências.