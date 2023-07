Vasco retoma conversas e busca a contratação de meia

Rio - No mercado com a necessidade de reforçar o time para a sequência da temporada, o Vasco retomou as conversas para tentar a contratação do meio-campista Bruno Praxedes, do Red Bull Bragantino. O jogador está na mira do Cruz-Maltino há algumas semanas, e as negociações foram intensificadas sobretudo após a chegada do técnico Ramón Díaz. A informação é do "ge".

Segundo o site, Praxedes e Ramón se encontraram no último sábado, após a derrota do Bragantino para o Botafogo, pelo Brasileirão. O jogador gostou do que ouviu na conversa com o técnico e está animado com a possibilidade de vestir a camisa do Vasco.

Bruno Praxedes Divulgação / Bragantino

Vale lembrar que Praxedes tem contrato com o Massa Bruta válido até 30 de junho de 2026. No entanto, tem recebido poucas oportunidades, e o clube não deve dificultar uma saída. O modelo mais provável de negócio, a princípio, seria de um empréstimo com opção de compra.