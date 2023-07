Vasco é notificado por dívida na Fifa, e tem 45 dias para evitar o transferban

Rio - O Vasco foi notificado na última terça-feira pela Fifa devido a dívida que tem com o Nacional, do Uruguai, relativa a compra do lateral-direito Puma Rodríguez. O Cruz-maltino tem 45 dias para efetuar o pagamento e evitar o transferban, que é o impedimento de registrar novos jogadores. As informações são do "GE".

O clube carioca deve US$ 900 mil (R$ 4,3 milhões) ao Nacional pela compra de Puma e mais US$ 18 mil (R$ 86,5 mil) de multa pelo atraso. Além disso, o Cruz-Maltino também tem uma dívida com o Tucumán pela compra de Manuel Capasso. A informação foi dada em primeira mão pelo canal "Atenção Vascaínos".

O Vasco aguarda o novo aporte da 777 Partners, de R$ 120 milhões, programado para o dia 23 de setembro, para melhorar a sua situação financeira. Com pouco dinheiro, o clube carioca tem dívidas com empresários, clubes e encontra dificuldade para contratar nesta janela de transferências.