Vasco sonda Junior Sornoza, e Del Valle pede R$ 14,4 milhões pelo ex-apoiador do Fluminense

Rio - Em busca de um reforço para o meio-campo, o Vasco fez uma sondagem em relação ao equatoriano Junior Sornoza, de 29 anos, que defende o Independiente del Valle. O clube teria pedido algo em torno de 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões) para negociar o apoiador. As informações são do portal "LANCE".

Sornoza teve uma passagem pelo Fluminense em 2017 e 2018, sendo comandado por Abel Braga, atualmente diretor técnico do Vasco. Além de atuar no Tricolor, o equatoriano jogou no Corinthians na temporada de 2019.

O meia é a quarta opção do clube carioca para o setor. Anteriormente, o Cruz-Maltino tentou sem sucesso as contratação de Manuel Lanzini, Rodrigo Zalazar, e Facundo Farias. Uma possível negociação com Sornoza também não é considerada simples.

O jogador, de 29 anos, defende o Del Valle desde 2021 e vem se destacando. No ano passado, ele foi um dos protagonistas do título da Sul-Americana. Em 2023, o Del Valle derrotou o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. Na atual temporada, Sornoza atuou em 18 jogos, fez cinco gols e deu cinco assistências.