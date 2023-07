Vasco lança nova blusa para 2023

Rio - O Vasco apresentou oficialmente nesta quarta-feira (19) a nova camisa para a sequência da temporada de 2023. A blusa, lançada em parceria com a Kappa, contém a frase “Que Honra Ser” na região da nuca e uma etiqueta na barra em homenagem ao aniversário de 125 anos do clube. A estreia do uniforme será no próximo domingo, na partida contra o Athletico-PR, em São Januário.

No vídeo de divulgação do novo uniforme, as belezas naturais do Amazonas foram escolhidas como pano de fundo, além de modelos locais que vestiram a nova camisa. A escolha se deve ao fato do estado ser o que tem o maior número de sócios-torcedores fora do Rio de Janeiro, já que a ideia da campanha é exaltar o tamanho da torcida do Gigante da Colina por todo o país.

Confira o vídeo de divulgação da nova camisa do Vasco: