Vasco obtém liberação para ter mulheres, crianças e deficientes na torcida contra o Grêmio

Rio - O Vasco conseguiu, na tarde desta quarta-feira (19), um efeito suspensivo parcial no pleno do STJD para poder receber mulheres, crianças e deficientes em sua torcida na partida contra o Grêmio, no dia 6 de agosto. Apesar da liberação, para que isso aconteça, o Cruz-Maltino terá que mandar a partida longe de São Januário por decisão da Justiça Comum.A despacho foi assinado por Paulo Feuz, relator do processo no Pleno. O time carioca,, tentou ter sua torcida totalmente liberada, mas o relator optou pelo deferimento parcial, permitindo apenas crianças, mulheres e deficientes. No domingo (23), contra o Athletico-PR, a equipe cruz-maltina ainda jogará com portões fechados.Pelo STJD, não há impedimento para que o Vasco jogue contra o Grêmio em São Januário. Porém, o clube ainda esbarra na decisão da Justiça Comum, que determina que o estádio mantenha os portões fechados. O processo ainda corre no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.