Vasco teria feito oferta de R$ 11,9 milhões por atacante de clube argentino

Rio - Em busca de um substituto para Pedro Raul, que está a caminho do futebol mexicano, o Vasco teria oferecido 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 11,9 milhões) pelo atacante Gabriel Avalos, de 32 anos, do Argentinos Juniors. As informações são do jornalista argentino Damian Iribarren.

O clube argentino teria recusado, pois não deseja negociar o atacante neste momento em que disputa as oitavas de finais da Libertadores. O Argentinos terá o Fluminense pela frente na próxima fase da competição internacional.

Nascido no Paraguai, Gabriel Avalos foi formado na base do Libertad. O atacante atua no futebol argentino desde 2018 quando foi contratado pelo Godoy Cruz. Ele passou pelo Patronato até chegar ao Argentinos Juniors em 2020. Na atual temporada, Gabriel entrou em campo em 29 jogos, fez 14 gols e deu três assistências.