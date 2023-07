Cria do Vasco, Andrey vibra com estreia pelo Chelsea: 'Muito feliz'

Estados Unidos - O volante Andrey Santos, revelado pelo Vasco, estreou pelo Chelsea na última quarta-feira, 19. Em amistoso contra o Wrexham, do País de Gales, realizado na Flórida, o brasileiro começou entre os titulares e atuou por 62 minutos na goleada por 5 a 0. Os gols da partidas foram marcados por Maatsen (2x), Gallagher, Nkunku e Chilwell. Este último contou com a assistência de Ângelo, ex-Santos, que também debutou na partida.

Ao "TNT Sports", Andrey falou sobre a estreia e ressaltou o sonho de jogar num grande clube da Europa.

"Muito feliz por essa estreia, muito feliz por realizar esse sonho de jogar num grande clube europeu e agora é dar sequência para gente continuar assim e fazer grandes amistosos para pensar no restante da temporada", disse o jogador.

Na temporada passada, os Blues não conseguiram a classificação para a competição europeia e vão precisar focar nos torneios nacionais. Perguntado sobre esse novo desafio, o meio-campista ressaltou as dificuldades do Campeonato Inglês e o objetivo do clube.

"A Premier League é importantíssima, uma das competições mais difíceis e a gente vai com tudo. Quando se trata do Chelsea, ele sempre tem que estar no topo, então a gente vai seguir firme para se Deus quiser estar lá no topo", completou.

Revelado pelo Vasco e um dos grandes destaques da equipe na disputa da Série B em 2022, Andrey foi vendido aos Blues no início do ano. Sem poder atuar pelos ingleses por não ter conseguido o visto de trabalho para jogar na Inglaterra, o jogador teve que ser emprestado e retornou ao Gigante da Colina onde ficou até o meio do ano.

Confira os gols de Chelsea 5x0 Wrexham: