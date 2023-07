Na mira do Vasco, Abel Hernández já fez golaço de bicicleta nos acréscimos para selar vitória do Peñarol

Uruguai - Provável reforço do Vasco para a sequência da temporada, Abel Hernández já fez um golaço de bicicleta nos acréscimos para dar a vitória ao Peñarol na partida contra o Plaza Colonia. O jogo em questão, válido pelo Campeonato Uruguaio, aconteceu no dia 23 de abril deste ano.

Na ocasião, o duelo estava empatado em 1 a 1, e o Peñarol pressionava para conquistar a vitória. Aos 52 minutos da etapa complementar, Brian Mansilla ficou com a sobra da bola pelo lado esquerdo, avançou e cruzou na área. Abel, então, armou a bicicleta para finalizar de primeira. A bola ainda resvalou no travessão e entrou no ângulo. Veja como foi no vídeo abaixo:

Abel Hernández tem 32 anos e possui passagens por time da Europa, como o Palermo, da Itália, e o Hull City, da Inglaterra. Além disso, foi convocado algumas vezes para a seleção do Uruguai. Ele, aliás, esteve no plantel que foi disputou a Copa do Mundo de 2014 e as Copa Américas de 2015 e 2016. No futebol brasileiro, o atacante atuou pelo Internacional e pelo Fluminense.

Na atual temporada, Abel Hernández disputou 19 jogos com a camisa do Peñarol, que é o líder do Campeonato Uruguaio. Ele marcou nove gols e é o vice-artilheiro dos Aurinegros no ano, atrás apenas da promessa Matías Arezo.