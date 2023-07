Ex-Vasco, Douglas Luiz é alvo do Tottenham

Inglaterra - O volante Douglas Luiz foi um dos principais destaques brasileiros na última temporada da Premier League. Eleito o melhor jogador do Aston Villa no último campeonato, ele se tornou alvo das equipes que formam o famoso "Big-Six" na Inglaterra. O jornal britânico "Daily Mail" informou que o meio-campista está entre os cotados para substituir Pierre-Emile Hojbjerg, que deve ser negociado nos próximos dias pelo Tottenham.

O dinamarquês dos Spurs é cobiçado pelo Atlético de Madrid, que já tem conversas avançadas com os ingleses para concretizar a transferência. Além de Douglas Luiz, o Tottenham também monitora a situação de Conor Gallagher, atleta do Chelsea.

Revelado pelo Vasco, o volante de 25 anos saiu do Brasil em 2017, contratado pelo Manchester City. Por duas temporadas jogou emprestado no Girona, da Espanha, até ser negociado em definitivo ao Aston Villa. Em outubro do ano passado, Douglas renovou com sua a equipe até 2026.