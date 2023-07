Em nova decisão, Juizado Especial veta partidas do Vasco em São Januário com público

Rio - O processo envolvendo a segurança de São Januário, casa do Vasco , ganhou novo capítulo nesta quinta-feira (20). Em decisão no juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, o desembargador José Roberto Portugal Compasso solicitou que o caso fosse encaminhado à uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio, vetando a presença de público na Colina Histórica.

Com isso, a tendência é que o processo leve mais tempo até ser concluído. São Januário está proibido de ter partidas com portões abertos desde a confusão no duelo entre Vasco e Goiás, no dia 22/6, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando torcedores atiraram rojões no gramado e protagonizaram grande confusão nas arquibancadas do estádio. As informações são do "ge".

Tendo o cenário revertido, a decisão derruba a liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que, na última quarta-feira, permitiu a presença de mulheres e crianças na partida contra o Grêmi o, no dia 6/8, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Para seguir com o planejamento de receber tal tipo de publico, a diretoria do Vasco teria de levar a partida para outro estádio, já que São Januário segue punido em tais condições pela Justiça.