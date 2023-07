Bela do Vasco lança coleção de olho no empoderamento feminino

Rio - A Bela do Vasco, Rubi Borges, anunciou um novo projeto esta semana. A atriz da RedeTV! lançou sua primeira coleção de roupas, com peças com ênfase no empoderamento feminino.



Trata-se de looks exclusivos selecionados pela própria atriz. As peças chegam à sua loja virtual, que ainda conta com dicas de beleza, práticas esportivas e dietas saudáveis.



"Meu propósito é oferecer uma experiência única de liberdade e bem-estar aos meus fãs e seguidores com peças que eu amo usar, estilo despojado mas sempre com toque sofisticado para todas as ocasiões", diz a beldade.