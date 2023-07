Vasco se aproxima de acerto com o Bragantino por Bruno Praxedes

Rio - O Vasco está perto de acertar a contratação de mais um reforço. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino tem um acordo encaminhado com o meia Bruno Praxedes, de 21 anos, que defende o Bragantino. O jogador deverá ser emprestado ao clube carioca até o fim do ano, com opção de compra.

O Vasco já havia tentado trazer o jogador anteriormente, mas as negociações voltaram com a contratação de Ramón Díaz. O argentino, inclusive, teria se encontrado com Praxedes, no Rio, após a derrota do Bragantino para o Botafogo, no último fim de semana.

Com contrato com o clube paulista até o fim de 2026, o jovem não tem recebido muitas oportunidades na atual temporada. Ele entrou em campo em apenas 11 jogos, fez dois gols e deu três assistências.

Bruno Praxedes teve passagem pela base do Fluminense, porém, o meia se profissionalizou pelo Internacional em 2020. No ano seguinte foi adquirido pelo clube paulista que pagou 6 milhões de euros (R$ 36,9 milhões na época) por 70% dos direitos do jogador.

Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou três reforços para o segundo semestre do Brasileiro. Foram contratados, o zagueiro Maicon, ex-Santos, o volante Gary Medel, ex-Bologna, e o atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia. O clube carioca também está perto de oficializar o lateral-esquerdo do Atlético-GO, Jefferson e o atacante Michael Santos, do Talleres.