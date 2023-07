Vasco faz oferta por apoiador colombiano que passou pelo River Plate

Rio - Em busca de um reforço para a posição de apoiador, o Vasco tem um novo alvo: Jorge Carrascal. De acordo com informações do portal "Goal", o clube carioca fez uma proposta para comprar 50% dos direitos do colombiano. O jogador, de 25 anos, atua pelo CSKA, da Rússia.

Os direitos do jogador estão divididos entre o clube europeu e o River Plate. A negociação com Carrascal é vista como complicada. O Vasco tem concorrência do futebol brasileiro, e a preferencia do colombiano é permanecer no futebol europeu.

Jorge Carrascal foi revelado pelo Millonarios, da Colômbia, e negociado com apenas 18 anos para o Sevilla. Sem sucesso no futebol espanhol, o apoiador se transferiu para o Karpaty, da Ucrânia. Em 2019 foi contratado pelo River Plate e, após três temporadas, assinou com o CSKA. Na última temporada, o colombiano entrou em campo em 33 jogos, fez seis gols e deu uma assistência.