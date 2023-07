Barros volta a treinar no Vasco e deve ser liberado para estreia de Ramón Diaz

Rio - O técnico Ramón Díaz pode ganhar um reforço caseiro para sua estreia no Vasco. Após passar por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, o volante Barros voltou a treinar normalmente e tem chances de ser relacionado para a partida contra o Athletico-PR, no domingo (23), às 16h (de Brasília), em São Januário.



Barros foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos na última segunda-feira (17) e não sentiu dores ao longo da semana. Ele tem o aval para jogar alguns minutos contra o Athletico-PR.



A ideia do Vasco é que o volante volte a atuar de forma gradual. Por isso, ainda não se tem previsão de quando ele estará liberado para jogar 90 minutos.



Barros lesionou o joelho no clássico com o Flamengo, no dia 5 de julho, após um encontrão com Erick Pulgar. A cirurgia aconteceu no dia 14 de junho. O jovem surpreendeu o clube, que esperava que ele levasse mais tempo em sua recuperação.