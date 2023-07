Meio-campista emprestado pelo Vasco é apresentado por clube da Série B

O Londrina apresentou nesta sexta-feira (21) a contratação do volante Rodrigo, que chega por empréstimo do Vasco até o final de novembro. O jogador de 21 anos chega no clube paranaense em situação de briga contra o rebaixamento para a Série C, ocupando a 18ª colocação.

"Eu venho de uma situação parecida no Vasco, sei do tamanho da camisa. É trabalho, não existe outra palavra. Acredito que a gente pode evoluir. Chego para ajudar, para somar. Espero conseguir ajudar o Londrina a sair dessa situação', afirmou Rodrigo.

Antes de acertar com o Londrina, Rodrigo teve seu contrato renovado com o Vasco até final de 2025. O vínculo anterior ia até novembro de 2024. Além do volante, o clube paranaense acertou os empréstimos de Zé Vítor, também do Cruz-Maltino, e dos defensores Luan Freitas e Marcos Pedro, ambos do Fluminense.

O volante é cria das categorias de base do Vasco e estreou na equipe profissional do clube nesta temporada. Ele tem 20 jogos em 2023, sendo 14 como titular, porém perdeu espaço na equipe e fez sua última partida pelo Cruz-Maltino em maio, contra o Fortaleza, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.