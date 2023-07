Vasco dá início ao processo de renovação das arquibancadas de São Januário; confira

Rio - Nesta sexta-feira, 21, o Vasco anunciou que as arquibancadas de São Januário passarão por uma renovação nas próximas semanas. Ainda de acordo com o Cruz-Maltino, a identidade visual que destaca a cruz de malta e a grafia do clube será mantida. O objetivo do movimento é não só preservar a casa do Gigante da Colina como também qualificar a experiência do torcedor que vai ao estádio.

Cabe lembrar que a última pintura completa da área aconteceu há quatro anos. O Vasco até chegou a dar início ao processo de renovação na semana passada, mas ele precisou ser adiado em virtude da instabilidade do tempo e das possibilidades de chuva no Rio de Janeiro no período. Nos próximos dias, portanto, o trabalho será retomado.

VEJA A NOTA DO VASCO

Como é do nosso conhecimento, a necessidade de manutenção e pintura das arquibancadas de São Januário é eminente. A última pintura completa nessa área foi feita em 2019 – há quatro anos, e como a arquibancada é exposta constantemente ao tempo, chuvas, ventos, sol e ao grande movimento da nossa torcida que está sempre presente, é inevitável uma rotina de preservação mais ativa.



Sendo assim, nas próximas semanas, as arquibancadas da Colina Histórica passarão por uma renovação, mantendo a identidade atual que destaca a cruz de malta e a grafia Vasco. Esse é mais um movimento com o intuito de qualificar a experiência do torcedor em São Januário e melhorar a preservação da nossa casa.



Após avaliação das reais necessidades, o processo iniciou em 12 de julho, e foi adiado em virtude da instabilidade do tempo e possibilidade de chuvas ao longo da semana. Ressaltamos que nos próximos dias os trabalhos serão retomados, a raspagem das camadas de tintas antigas continuará, reparos necessários serão feitos e a pintura será finalizada



O andamento desse processo poderá ser acompanhado nos veículos oficiais do Vasco.