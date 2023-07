Vasco anuncia a venda de Pedro Raul para clube mexicano

Contratado para ser uma das principais peças no ataque do Vasco, o centroavante Pedro Raul já está de saída do clube. O Cruz-Maltino anunciou neste sábado (22) a venda do jogador de 26 anos para o Toluca, do México.

"O Vasco da Gama informa a concretização da venda do atacante Pedro Raul para o Toluca, do México. O jogador defendeu a camisa vascaína por 28 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de sua carreira", declarou o Vasco por meio de comunicado oficial.

O Toluca desembolsará 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,9 milhões) por Pedro Raul. Segundo o "ge", esse pagamento será feito em duas parcelas: a primeira, de 2,5 milhões de dólares, será depositada na conta do Vasco na próxima semana. O restante do montante será pago em novembro.

Pedro Raul foi contratado pelo Vasco no início do ano, após um excelente 2022 no Goiás, onde foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino comprou o atacante junto ao Kashiwa Reysol, do Japão, por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,4 milhões na cotação da época).

Entretanto, o centroavante não teve o desempenho esperado no Cruz-Maltino. Em meio às atuações fracas e pênaltis perdidos, incluindo contra o ABC na Copa do Brasil, Pedro Raul se tornou um dos principais alvos de críticas da torcida do Vasco, e sai do clube com uma impressão negativa por parte dela. Ao todo, foram 25 jogos com a camisa do Gigante da Colina, com nove gols e três assistências.