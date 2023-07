Vasco encaminha venda de atacante para o Shakhtar Donetsk por R$ 21,35 milhões

Rio - Enquanto busca reforços em uma frente, em outra, o Vasco também acerta a transferência de alguns jogadores. Após negociar Pedro Raul com o Toluca, do México, o Cruz-Maltino encaminhou a venda do atacante Eguinaldo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação foi dada em primeira mão pelo portal "GE" e confirmada pelo Jornal Meia Hora.

Segundo o "GE", o Vasco irá receber algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,35 milhões) por 90% dos direitos do jovem. O Cruz-Maltino irá manter 10% de Eguinaldo para uma futura venda. O atacante, de 18 anos, deverá embarcar para se apresentar ao novo clube na próxima segunda-feira.

O Shakhtar Donetsk pagará ao Vasco duas parcelas de 2 milhões de euros, cada. Uma em agosto e outra em setembro deste ano. O contrato do jovem com o clube ucraniano será de cinco temporadas.

Formado na base do Artsul, Eguinaldo chegou ao Vasco em 2021. No ano passado, ele se destacou no sub-20 do Cruz-Maltino e acabou sendo aproveitado na Série B. Neste ano, o jovem atuou em 12 jogos e deu uma assistência.