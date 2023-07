Vasco encaminha a contratação de jogador do Houston Dynamo, dos Estados Unidos

Rio - Com a necessidade de reforçar o setor ofensivo, o Vasco encaminhou a contratação do atacante Sebastián Ferreira, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. A informação foi dada primeiro pelo canal "Atenção, Vascaínos".

O paraguaio tem 25 anos e foi revelado pelo Olimpia-PAR e soma passagens por Independiente-PAR, Morelia-MEX e Libertad-MEX. Em 2022, se transferiu para o Houston Dynamo, onde está desde então.

Ferreira, aliás, é uma indicação do técnico Ramón Díaz. Os dois trabalharam juntos na época de Libertad, em 2020.