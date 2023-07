Contra o Athletico-PR, Vasco volta a ser comandado por técnico estrangeiro após dois anos e meio

Neste domingo (23), às 16h, o Vasco volta a São Januário para enfrentar o Athletico-PR, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que terá portões fechados por determinação do STJD, marca a estreia de Ramón Díaz no comando do Cruz-Maltino. Além disso, simboliza a primeira partida do clube com um treinador estrangeiro desde 2020.

O último técnico nascido fora do Brasil que comandou o Vasco foi o português Ricardo Sá Pinto, que treinou o clube em 2020. O treinador, entretanto, não conseguiu desenvolver um bom trabalho no Cruz-Maltino naquele ano, que acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Sá Pinto, que atualmente trabalho no Apoel, do Chipre, fez 15 jogos com o clube de São Januário. Nessas ocasiões, conquistou três vitórias, seis empates e seis derrotas.

O jogo contra o Athletico-PR também marca o primeiro jogo do Vasco sob o comando de um treinador sul-americano desde os anos 60. O argentino Filpo Nuñez, ex-técnico da Seleção em uma partida e tio de Eduardo Coudet, atual comandante do Internacional, treinou o Vasco em 1960. Porém, teve uma passagem apagada, e saiu após poucos jogos.

O treinador estrangeiro de maior sucesso no Cruz-Maltino foi o inglês Henry Welfare, ex-atacante do Fluminense. Ele comandou o Vasco durante 10 anos, entre 1927 e 1937, e conquistou três Campeonatos Cariocas. O uruguaio Ramón Platero foi outro nome que obteve bom desempenho no clube, conseguindo o bicampeonato estadual em 1922 e 23 com o lendário time dos Camisas Negras.