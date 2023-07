Pedro Raul dá adeus ao Vasco e faz agradecimento: 'Foi uma honra'

Rio - Vendido ao Toluca, do México, por 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,9 milhões), o atacante Pedro Raul, de 26 anos, se despediu do Vasco. O jogador foi uma das principais contratações do clube carioca na temporada e deixou o Cruz-Maltino após viver altos e baixos.

"Foi uma honra! Após meses de dedicação e dias intensos, encerro meu ciclo no Vasco da Gama. Apesar do pouco tempo, tive a oportunidade de vivenciar intensamente o gigantismo do clube e da torcida. Agradeço a todos os profissionais com os quais trabalhei nessa jornada, e aproveito para desejar sucesso na sequência de temporada para o Gigante da Colina", escreveu o atacante no Instagram.

Pedro Raul foi o vice-artilheiro do Brasileiro de 2022 ao marcar 19 gols pelo Goiás. Pelo Vasco, o atacante entrou em campo em 25 jogos e fez 9 gols.