Na estreia de Ramón Díaz, Vasco perde para o Athletico-PR e segue na lanterna do Brasileiro

Rio - Na estreia de Ramón Díaz, o Vasco não conseguiu mudar seu cenário negativo nas últimas partidas do Brasileiro e acumulou sua décima derrota na competição. Em São Januário, a equipe carioca foi batida pelo Athletico-PR por 2 a 0, e permanece na última colocação do torneio, com apenas nove pontos. Os gols da partida foram marcados por Christian e Vitor Bueno.

Na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino irá encarar um adversário direto na próxima rodada. A equipe carioca viaja até São Paulo para encarar o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o Athletico-PR recebe o Cruzeiro, em Curitiba, no mesmo dia, e horário.

O primeiro tempo entre Vasco e Athletico-PR foi de poucas emoções. Atuando fora de casa, o Rubro-Negro finalizou mais, porém, sem grande perigo. Na estreia de Ramón Díaz, o Cruz-Maltino apresentava mais consistência, mas faltava inspiração.

Na segunda etapa, a equipe carioca evoluiu e começou melhor a partida. Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo mostravam bom entendimento. O centroavante teve duas boas oportunidades de cabeça, mas acabou finalizando para fora.

No entanto, quando vivia o seu melhor momento, o Vasco acabou sendo castigado. Aos 26 minutos, Fernandinho achou belo passe para Vitor Roque, o atacante serviu Christian, que finalizou sem chance de defesa para Léo Jardim.

Atrás do placar, a equipe de Ramón Díaz acabou se descontrolando. Aos 30 minutos, Fernandinho lançou Vitor Roque novamente. O atacante tentou passar por Zé Vitor e foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Vitor Bueno converteu e deu números finais ao confronto em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0x2 ATHLETICO-PR



Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Zé Vitor e Jair (VAS); Khellven, Fernandinho, Esquivel e o técnico Wesley Carvalho (CAP)

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo.

Gols: Christian e Vitor Bueno marcaram para o Athletico-PR.



VASCO: Léo Jardim; Lucas Pitón, Miranda, Zé Vitor e Puma Rodríguez; Gary Medel, Jair (Carbajal) e Zé Gabriel (Marlon Gomes); Gabriel Pec, Orellano (Rayan) e Figueiredo. Técnico: Ramón Díaz.



ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Kaíque Rocha e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian (Pablo), Vidal (Vitor Bueno) e Canobbio (Cuello); Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.