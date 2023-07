Gary Medel lamenta chances desperdiçadas pelo Vasco em derrota, mas reforça confiança em Ramón Díaz

Rio - Estreante deste domingo, o volante Gary Medel lamentou a derrota do Vasco para o Athletico-PR, em São Januário. O chileno, de 35 anos, citou as diversas chances criadas pela equipe no segundo tempo e ressaltou a sua confiança no trabalho de Ramón Díaz.

"Lamento bastante pelo placar, nós tivemos cerca de quatro a cinco chances de gol, mas infelizmente não conseguimos. Mas acreditamos que o trabalho do Ramón irá evoluir e o Vasco tem totais condições de sair dessa situação incômoda", afirmou.

Na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino irá encarar um adversário direto na próxima rodada. A equipe carioca viaja até São Paulo para encarar o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o Athletico-PR recebe o Cruzeiro, em Curitiba, no mesmo dia, e horário.