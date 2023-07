Ramón Díaz vê mudança de postura no Vasco apesar da derrota: 'Creio em um futuro promissor'

Rio - Diante do Athletico-PR, o Vasco sofreu sua décima derrota em 16 jogos pela Série A . Estreante, Ramón Díaz lamentou o resultado diante do Furacão, em São Januário, mas se mostrou otimista em relação ao futuro do clube carioca. Além disso, o argentino projetou a chegada de reforços.

"Vejo um futuro promissor. Se a equipe seguir jogando dessa forma, com muito mais trabalho, corrigindo alguns erros, o resultado vai vir. Esperamos que nesta semana possam terminar as negociações para a chegada de mais jogadores", afirmou.

O tropeço contra o Athletico-PR manteve o Vasco na última colocação da Série A. Ramón Díaz destacou a mudança de postura da equipe, apesar do tropeço, e apontou a necessidade de corrigir alguns problemas.

"A coisa mais importante é que a equipe mudou a atitude e a mentalidade. Com o tempo vão ver muito mais trabalho e trataremos de corrigir alguns erros que não podemos cometer. Se analisar o segundo tempo, tivemos três ou quatro ações, com Figueiredo, Puma... Chances que poderiam mudar (o jogo). Gostei da determinação da equipe, mas é preciso tempo. O adversário é um dos melhores do campeonato e não foi superior em nenhum momento. Isso nos dá esperança para o futuro. Espero que as negociações em andamento possam dar certo para completar o elenco", finalizou.