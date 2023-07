Praxedes chegará ao Vasco com opção de compra fixada em R$ 26 milhões

Rio - Perto de ser anunciado como novo reforço do Vasco, Bruno Praxedes chegará a São Januário emprestado pelo Red Bull Bragantino até o fim de 2023, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,1 milhões) por 70% dos seus direitos econômicos. A informação é do site “ge”.



Praxedes foi ao CT Moacyr Barbosa pela primeira vez nesta terça-feira (25) e fez atividades na academia ao lado de Paulinho Paula. A dupla, assim como o lateral Jefferson, ainda não foi anunciada oficialmente.



A expectativa é de que os últimos detalhes burocráticos sejam resolvidos em breve e Praxedes apresentado ainda nesta semana. O meia deve ficar à disposição de Ramón Díaz para o duelo com o Corinthians, no próximo sábado (29), às 18h30, na Neo Química Arena. No Cruz-Maltino, ele usará a camisa 21.