Léo treina normalmente e deve voltar ao time do Vasco contra o Corinthians

Rio - Principal liderança do elenco do Vasco, o zagueiro Léo deve voltar ao time na partida contra o Corinthians, no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogador treinou normalmente nos últimos dias e ficará à disposição do técnico Ramón Díaz.



Léo vinha se recuperando de dores na posterior da coxa direita, que o tiraram da partida contra o Athletico-PR, no último domingo (23). O capitão cruz-maltino precisou ser substituído na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, ainda no primeiro tempo.



Caso o retorno seja confirmado, Léo formará dupla de zaga com Capasso, que também não enfrentou o Athletico-PR. O argentino estava suspenso pelo terceiro amarelo.



O Vasco vive situação preocupante no Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna da competição. O time carioca somou apenas nove pontos até o momento.