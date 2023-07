Na mira do Vasco, atacante rescinde com o Boca Juniors

Com sondagens do Vasco da Gama e com pouco espaço no Boca Juniors, o meia Óscar Romero, irmão de Ángel, jogador do Corinthians, rescindiu seu contrato, que iria até dezembro de 2023, em comum acordo com o clube argentino, segundo o site "TyC Sports".



Romero perdeu lugar na equipe xeneize após a chegada do treinador Jorge Almirón, realizando apenas seis jogos sob o comando do técnico argentino. Sem o paraguaio, o Boca se livra de um salário alto e abre uma vaga para estrangeiros no plantel, que deve ser preenchida por Edinson Cavani.

Agora livre para assinar com qualquer equipe, Óscar é especulado pelo Vasco, que deve fazer proposta diretamente ao atleta nos próximos dias, como diz o jornalista Emiliano Raddi, da "ESPN Argentina".

No Rio de Janeiro, Romero pode reencontrar Ramón Díaz, seu treinador na seleção paraguaia entre 2014 e 2016. Sob o comando do técnico, Óscar fez 12 partidas, sem nenhum gol.

O atacante chegou no Boca Juniors em fevereiro de 2022, e desde sua estreia, acumulou quatro gols e 14 assistências em 65 jogos. Além dos xeneizes, Romero teve passagens por San Lorenzo, Cerro Porteño e Racing na América do Sul.