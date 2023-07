Mercado: Vasco desiste de Carrascal e mira a contratação de defensor do River Plate

Rio - O mercado do Vasco, que está ativo no mercado na busca por reforços para ajudar a tirar o time da zona de rebaixamento, ganhou atualizações importantes nesta terça-feira, 25. Isso porque o Cruz-Maltino desistiu da contratação de Jorge Carrascal, do CSKA, da Rússia, e também mira a contratação do zagueiro Robert Rojas, do River Plate. Saiba mais abaixo:

CARRASCAL

No caso do colombiano, o CSKA pediu 7,8 milhões de euros (quase R$ 41 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do colombiano. Assim, o Vasco desistiu da contratação. A informação foi dada primeiro pela "Arena Cruz-Maltina".

Vale lembrar que ele é mais um meia que o Gigante da Colina tentou no mercado, mas não teve sucesso. Antes de Carrascal, o Cruz-Maltino negociou por Lanzini e Salazar, mas não houve acerto.

ROJAS

Por outro lado, o Vasco mira a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas, do River Plate. Este foi um pedido da comissão técnica comandada por Ramón Díaz. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Hernán Castillo.

Cabe mencionar que, hoje, o Cruz-Maltino conta com sete zagueiros integrados ao profissional. São eles: Maicon; Lyncon; Robson; Capasso; Léo; Zé Vitor; e Miranda.