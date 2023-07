Sebastián Ferreira chega ao Rio para fechar com o Vasco e exalta Ramón Díaz: 'Estou emocionado'

Rio - Próximo de ser anunciado como reforço do Vasco, o atacante Sebastián Ferreira, de 25 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. O paraguaio, que pertence ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, será emprestado ao clube carioca por uma temporada.

"Muito feliz, as expectativas são grandes. É um bom elenco, estou com muita vontade de poder me juntar ao grupo. É um time bom, com muita experiência, vamos trabalhar para poder subir posições e conseguir nossos objetivos", disse em entrevista ao portal "GE".

Formado na base do Olimpia, o jogador atuou pelo Independiente, do seu país natal, do Morella, do México, antes de atuar pelo Houston Dynamo. Sebastián Ferreira foi indicado por Ramón Díaz, os dois trabalharam juntos no Libertad entre 2020 e 2021.

"Falei com ele (Ramón), estou muito emocionado. Quero chegar, falar com ele, poder saber mais do clube. Muito feliz de chegar aqui. Estou bem fisicamente, venho treinando bem, normalmente, estou 100%", finalizou.