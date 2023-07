Vasco anuncia a contratação do meia Paulinho, ex-Al-Shabab

Rio - O Vasco oficializou nesta quarta-feira a contratação do meia Paulinho, de 26 anos. O jogador, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, assinou contrato até o fim de 2025. Ele é o quarto reforço anunciado pelo Cruz-Maltino para o segundo semestre.

O clube carioca desembolsou 1,2 milhão de Euros (cerca de R$ 6,5 milhões) para contratá-lo junto ao clube saudita. Paulinho foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Sporting em 2017. Ele passou pelo Boavista, também de Portugal, por três temporadas, antes de ir atuar no Mundo Árabe.

Antes de Paulinho, o Vasco já havia oficializado a chegada do zagueiro Maicon, ex-jogador do Santos, do volante Gary Mendel, ex-Bologna, e do atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia.