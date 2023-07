Vasco fez oferta por meia argentino que atua na Europa

Rio - O Vasco segue ativo no mercado em busca de contratações para reforçar seu elenco e fugir do quinto rebaixamento de sua história. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o novo alvo do clube é o meia argentino Ezequiel Ballaude, do Feynoord-HOL.



O Cruz-Maltino já fez uma oferta que está sendo analisada pelos holandeses, mas a negociação é considerada complicada, já que o jogador de 22 anos tem contrato até 30 de junho de 2027. As conversas ainda estão em andamento.



Ezequiel Ballaude foi revelado pelo Godoy Cruz e negociado com o Feynoord em 2022. Pelo clube holandês, disputou apenas 15 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.