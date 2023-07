Talleres aguarda últimos trâmites para sacramentar acordo com o Vasco por Michael Santos

Rio - O Vasco está bem perto de fechar mais uma contratação. O Tallares já tem um acordo verbal com o clube carioca pelo atacante Michael Santos, no entanto, o clube argentino ainda aguarda a formalização da proposta por escrito para acertar os últimos detalhes. As informações são do portal "LANCENET".

O Talleres havia pedido inicialmente 3,5 milhões de dólares, (R$ 16,6 milhões na cotação atual) para negociar Michael Santos. No entanto, não houve confirmação das duas partes sobre o valor acordado para a transferência.

Artilheiro do Campeonato Argentino, Michael Santos deseja jogar no Vasco. O atacante, de 30 anos, acredita que disputar o Brasileirão será uma ótima vitrine para uma convocação para a seleção do Uruguai.

Até o momento, o Cruz-Maltino oficializou a contratação de quatro reforços para o segundo semestre. O Vasco já anunciou o zagueiro Maicon, ex-jogador do Santos, o volante Gary Mendel, ex-Bologna, o meia Paulinho, ex-Al-Shabab, e o atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia.