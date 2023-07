Vasco anuncia contratação de Bruno Praxedes

Rio - O Vasco anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação do meia Bruno Praxedes. O jogador, de 21 anos, chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Bragantino, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos.

O novo reforço do Vasco será apresentado nesta quinta-feira (27) e ficará à disposição do técnico Ramón Díaz para a partida contra o Corinthians, no sábado (29), pela 17ª rodada do Brasileirão. Praxedes será apresentado junto com Paulinho, ex-Al-Shabab , da Arábia Saudita.

Revelado no Fluminense, Bruno Praxedes foi dispensado ainda na base por indisciplina e foi contratado pelo Internacional. No clube gaúcho, o meia estreou como profissional em 2020 e foi vendido ao Bragantino no ano seguinte. O jovem, no entanto, perdeu espaço e estava sendo pouco aproveitado no Massa Bruta.

Além de Paulinho e Bruno Praxedes, o Vasco está próximo de anunciar mais um reforço para o segundo semestre. O centroavante paraguaio Sebastián Ferreira desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta e chega também a pedido do técnico Ramón Díaz.