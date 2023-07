Nome de Praxedes aparece no BID, e jogador está liberado para estrear pelo Vasco

Rio - Nesta quarta-feira, 26, o nome de Bruno Praxedes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele já tem condições legais de estrear pelo Vasco.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino, inclusive, será no sábado. O time carioca viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

Bruno Praxedes foi oficializado como reforço do Gigante da Colina nesta quarta-feira. Ele chegou por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o fim da temporada, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos.

Natural de Itaboraí, município do Rio, o meio-campista chegou a passar pelo Vasco no início da sua formação no futebol, nas categorias de base. Posteriormente, ainda na base, jogou por Fluminense e Internacional, onde se profissionalizou. Em 2021, se transferiu para o Red Bull Bragantino.