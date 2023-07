Bruno Praxedes relembra 'profecia materna' sobre o Vasco e aborda versatilidade no meio-campo

Rio - Reforço do Vasco contratado por empréstimo junto ao Bragantino, Bruno Braxedes, de 21 anos, foi apresentado nesta quinta-feira e relembrou sua passagem na base do Cruz-Maltino. Formado pelo Fluminense, o jogador afirmou que sua mãe havia dito que ele teria uma nova oportunidade no clube de São Januário.

"Eu estava muito motivado em poder voltar ao Vasco. Era um desejo meu e esse desejo só aumentou. Me senti mais seguro e feliz de poder atuar pela equipe. Fiz a base no Vasco. Minha mãe sempre falava que um dia eu voltaria para o Vasco. E aqui estou eu novamente. Muito feliz e me sentindo em casa", afirmou.

Contratado como um reforço para compor o meio-campo, Praxedes explicou que é um jogador versátil e que pode atuar fazendo duas funções diferentes, de acordo com a vontade de Ramón Díaz.

"Atuo como meia e também de segundo volante. O treinador irá me colocar onde ele achar que tenho que jogar. Já tivemos essa conversa", disse.