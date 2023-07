Vasco deve ter recém-chegados e três zagueiros contra o Corinthians; veja provável escalação

Rio - O Vasco deve ter novidades em sua escalação para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. No treino desta quinta (27), o técnico Ramón Díaz trabalhou a equipe com os recém-chegados Praxedes e Sebastían Ferreira entre os titulares. As informações foram divulgadas pelo “ge”.



Praxedes já foi apresentado e está regularizado. No entanto, Ferreira, que foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (27), precisa ter seu nome publicado no BID até sexta (28) para poder enfrentar o Corinthians.



Além da estreia dos reforços, o Vasco também deve ter um esquema diferente. Ramón Díaz optou por escalar três zagueiros no treino. Léo, Miranda e Capasso foram os escolhidos.



A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebástian Ferreira.



Antes do duelo com o Corinthians, o Vasco ainda realizará um último treino nesta sexta. Depois, a delegação embarca para São Paulo.