Vasco anuncia a contratação do atacante Sebastian Ferreira

Rio - Nesta quinta-feira, 27, o Vasco oficializou a contração do atacante Sebastián Ferreira. O paraguaio pertence ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e chega por empréstimo até dezembro de 2023.

Sebastian Ferreira é o novo reforço do Gigante da Colina! #VascoDaGama pic.twitter.com/Da5YqtZlQK — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 27, 2023

O jogador nasceu em Assunção, capital do Paraguai, e iniciou a carreira no Olimpia-PAR. Posteriormente, somou passagens por Indepediente-PAR, Monarcas Morelia-MEX, Libertad-PAR e Mazatlán-MEX, além do próprio Houston Dynamo.

Ele é o sexto reforço do Cruz-Maltino nesta janela de transferências. Antes dele, foram anunciados: o zagueiro Maicon; o volante Medel; os meio-campistas Praxedes e Paulinho; e o atacante Serginho.

AGENDA DO VASCO



O Gigante da Colina volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.