Atacante do Vasco embarca para assinar com clube europeu

Rio - De saída do Vasco, o atacante Eguinaldo embarca na noite desta quinta-feira (27) para a Europa. Ele realizará exames e assinará contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cinco temporadas.



Eguinaldo viajará com seu empresário para Varsóvia, na Polônia, onde o time ucraniano tem atuado, em razão da guerra com a Rússia. Ele embarcaria na última segunda, mas detalhes burocráticos atrasaram os planos.



Para contratar Eguinaldo, o Shakhtar desembolsará entre 3,5 e 4 milhões de euros (entre R$ 18,2 e 20,8 milhões) em duas parcelas, uma em agosto e a outra em setembro. O Cruz-Maltino tem 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 30% pertencem ao Artsul, clube de Nova Iguaçu.



Eguinaldo foi lançado no time principal do Vasco em 2022, quando se destacou na campanha da Série B. No entanto, perdeu espaço em 2023 e vinha sendo pouco aproveitado. Ao todo, foram 32 jogos e três gols pelo time carioca.