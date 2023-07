Com nome publicado no BID, Sebastian Ferreira tem condições legais para estrear pelo Vasco

Rio - Nesta quinta-feira, 27, o nome de Sebastian Ferreira apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele já tem condições legais para estrear com a camisa do Cruz-Maltino.

Vale lembrar que ele desembarcou no Rio de Janeiro na manhã da última quarta e já treina com o grupo. Ferreira, inclusive, foi testado como titular pelo técnico Ramón Díaz, de olho no jogo contra o Corinthians. As duas equipes medirão forças no próximo sábado, a partir das 18h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

O atacante, que vestirá a camisa 9 do Gigante da Colina, foi anunciado como reforço nesta quinta-feira . O jogador paraguaio pertence ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e chega por empréstimo até dezembro deste ano.

Ferreira é o sexto reforço do Cruz-Maltino nesta janela de transferências. Antes dele, foram anunciados: o zagueiro Maicon; o volante Medel; os meio-campistas Praxedes e Paulinho; e o atacante Serginho.