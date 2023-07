Dívidas do Vasco travam negociação com o Talleres por atacante: 'Muitos clubes cobrando na Fifa'

Rio - O Vasco estava bem perto de acertar a contratação do atacante Michael Santos, de 30 anos, do Talleres, da Argentina. No entanto, devido a falta de garantias para o pagamento da transferência, a negociação acabou travando. O presidente do clube argentino, Andrés Fassi, explicou a situação.

"Não são garantias bancárias que pedimos. São somente garantias. E o Vasco não quer dar. Se não quer dar, é porque eles já sabem que não vão pagar. Então o Talleres não quer entrar para a lista de clubes que acabam indo cobrar na Fifa. O Talleres é sério e, quando compramos, damos garantias porque sabemos que vamos pagar. Se o Vasco não der garantias, não há venda do Michael Santos. Muitos clubes hoje estão entrando com processos contra o Vasco na Fifa contra por atrasos", afirmou o dirigente em entrevista ao "GE".

O Vasco foi acionado por Lille, Nacional e Atlético Tucmán na Fifa por atrasos nos pagamos referentes às compras de Léo Jardim, Pumita e Capasso, respectivamente. A situação do goleiro já foi resolvida pelo clube carioca. O presidente do Talleres reafirmou que Michael Santos deseja atuar no Vasco, apesar da proposta recebida do futebol saudita.

Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou a contratação de seis reforços: o zagueiro Maicon, ex-Santos, o volante Medel, ex-Bologna, os meias Paulinho, ex-Al-Shabab, e Praxedes, ex-Bragantino, e os atacantes Serginho, ex-ex-Giresunspor, e Sebastián Ferreira, ex-Houston Dynamo.