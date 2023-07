Vasco consegue liberação de mais dinheiro com a 777 Partners para investir em reforços

Rio - Em reunião emergencial realizada com a 777 Partners nesta semana, o Vasco conseguiu a liberação de mais recurso financeiro para investir em reforços para o restante da temporada. Após apresentar os meias Bruno Praxedes e Paulinho, além do atacante Sebastián Ferreira, o Cruz-Maltino busca pelo menos mais dois jogadores para fechar o elenco.

O clube já apresentou propostas pelos zagueiros Robert Rojas, do River Plate, e Ignário da Silva, do Sporting Cristal, e pelo atacante Michael Santos, do Talleres. Entretanto, este último tem a negociação mais complicada, já que o clube argentino pede uma garantia de pagamento por causa do alto número de clubes que cobram o Vasco na Fifa por falta de pagamento.

Além das recentes aquisições de Bruno Praxedes, Paulinho e Sebastián Ferreira, o Vasco também contratou o zagueiro Maicon, o volante Medel e o atacante Serginho. O lateral Jefferson ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino ainda sonha com mais um zagueiro e um meia para executar a função de camisa 10.