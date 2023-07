Vasco anuncia a contratação do lateral Jefferson

O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Jefferson, ex-Atlético-GO. O jogador, de 26 anos, que pertence ao Dragão, acertou vínculo de empréstimo com o Cruz-Maltino até abril do ano que vem.



Jefferson é o novo reforço do Gigante da Colina! #VascoDaGama pic.twitter.com/1LCzqGjZpa — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 28, 2023 Jefferson iniciou sua carreira no Goiás, e defendeu a equipe profissional do Esmeraldino por cinco anos e meio. Em 2021, o lateral-esquerdo se transferiu para o Atlético-GO. No Dragão, o jogador atuou por 89 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Jefferson iniciou sua carreira no Goiás, e defendeu a equipe profissional do Esmeraldino por cinco anos e meio. Em 2021, o lateral-esquerdo se transferiu para o Atlético-GO. No Dragão, o jogador atuou por 89 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

Jefferson é o sétimo reforço anunciado pelo Vasco nesta janela de transferência. Além do lateral-esquerdo, o Cruz-Maltino anunciou as contratações do zagueiro Maicon, do volante chileno Gary Medel, dos meia Praxedes e Paulinho, e dos atacantes Sebastián Ferreira e Serginho.