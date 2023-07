Com reforços e sem Serginho, Vasco divulga relacionados para duelo com o Corinthians

Rio - O Vasco divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira (28), a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, neste sábado (28), às 18h30, na Neo Química Arena. Como já era esperado, o clube carioca poderá contar com três reforços: Sebastían Ferreira, Praxedes e Paulinho.Ao longo da semana, Sebastían Ferreira e Praxedes treinaram de titulares e devem iniciar a partida contra o Corinthians. Já Paulinho ficará como opção no banco de reservas.Uma ausência que chamou atenção na lista foi o atacante Serginho, recém-chegado à Colina. Ele ficou fora por opção técnica.O Vasco está em situação delicada na tabela do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o lanterna da competição, com apenas nove pontos, e está a seis do Goiás, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.