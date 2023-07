Características, pontos fortes e o que precisa melhorar: conheça Jefferson, novo lateral do Vasco

Rio - O Vasco anunciou mais um reforço para a sequência da temporada nesta sexta-feira (28). Trata-se do lateral-esquerdo Jefferson, que defendia o Atlético-GO, e chega para, a princípio, ser opção do técnico Ramón Diaz e brigar por posição com Lucas Piton. Pensando nisso, a equipe do O Dia apresenta algumas das características do novo contratado do Gigante da Colina, que assinou até o fim de 2024.

Em meio à pressão na luta contra o rebaixamento, o Vasco acerta com um reforço para uma das posições sem muita contestação. Assim, Felipe André, jornalista na cobertura do futebol goiano pela Rádio Bandeirantes, apresentou um pouco das características do defensor, de 26 anos.

"Os pontos fortes que a gente sempre falou do Jefferson é defensivamente. Ele sempre foi um lateral que teria até uma facilidade talvez de ser explorada, porque o Atlético-GO não usa muito essa formação, que é um cara que poderia ser explorado em uma linha de três (defensores). Como se fosse um zagueiro pelo lado esquerdo com mais saída de bola", disse.

Fragilidade ofensiva

Com apenas 11 gols marcados no Campeonato Brasileiro e sendo o pior ataque da competição, o Vasco escancara os problemas na fase construtiva. Jefferson, de acordo com Felipe André, ainda precisa evoluir no aspecto ofensivo para contribuir no sistema do técnico Ramón Díaz.



"Não sei se é por pedido dos treinadores, mas ao longo de toda a carreira foi um cara que pisou muito pouco na frente. Sempre se conteve muito a marcar. Acredito que é uma questão que precisa ser desenvolvida. Se for algo dele, acho que precisa desenvolver. Mas se for algo de treinador, acho que deveria incentivar ele a ser um lateral que possa pisar mais no fundo, que possa criar mais."

Passagem pelo Atlético-GO

Revelado nas categorias de base do rival Goiás, Jefferson chegou ao Dragão na segunda janela de transferências de 2021. Pelo clube, foram 89 jogos, apenas um gol e três assistências. Apesar dos títulos conquistados em estaduais, o lateral-esquerdo esteve longe de ser peça inquestionável.

"A passagem do Jefferson foi vitoriosa. Ele conquistou dois títulos estaduais pelo Atlético. Ele ajudou a equipe, mas nunca foi uma unanimidade nem no clube nem com a torcida. Apesar de ter uma boa quantidade de jogos, nunca foi uma unanimidade, mas nesse ano estava sendo, porque era o único lateral-esquerdo. Alguns torcedores gostavam. Outros não. Basicamente essa foi a tônica de toda a passagem dele", disse Felipe André.

Jefferson foi o sétimo reforço anunciado pelo Vasco na segunda janela de transferências. Antes dele, foram confirmadas as chegadas do zagueiro Maico, do volante Medel, dos meias Praxedes e Paulinho Paula, e dos atacante Serginho e Sebastian Ferreira.