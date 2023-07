Vasco vai mal defensivamente e é derrotado pelo Corinthians fora de casa

São Paulo - Segue a grave crise no Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (29), em partida disputada na Neo Química Arena, o Cruz-Maltino conseguiu mostrar evolução no aspecto ofensivo, mas acumulou erros de marcação e perdeu para o Corinthians pelo placar de 3 a 1. A partida marcou estreias dos reforços Praxedes, Sebastián Ferreira e Paulinho. Os gols do jogo foram anotados por Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes para o Timão, e por Gabriel Pec para a equipe carioca.

Com o resultado, o Gigante da Colina estaciona na última colocação do Brasileirão, com apenas nove pontos somados em 17 partidas disputadas. O próximo compromisso será no domingo (6/8), contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), com local a ser definido pela CBF.

O jogo

Mesmo com começo equilibrado, a modificação no placar não demorou a acontecer. Aos 18 minutos, logo após desperdiçar chance com Figueiredo, o Vasco sofreu o primeiro golpe. O Corinhtians armou jogada pela direita, trabalhou de pé em pé, e Renato Augusto ficou livre na entrada da área. O experiente meia, com um toque na bola, deixou na medida para Maycon finalizar com força no canto direito de Léo Jardim e abrir o marcador na Neo Química Arena.



O sistema com três zagueiros, dando liberdade para os laterais e meias, fez com que o Vasco conseguisse ser mais perigoso. Ainda na primeira etapa, o Cruz-Maltino perdeu chances dentro da área com Sebastián Ferreira e Jair em boas jogadas rápidas.



Já no segundo tempo, o Vasco voltou melhor e controlou as ações nas primeiras movimentações com as entradas de Orellano e Paulinho, mais um estreante. No entanto, ainda com problemas defensivos, o time viu o roteiro se repetir e sofreu com a transição rápida do Timão. Aos 15, Róger Guedes foi acionado após erro de passe e encontrou Yuri Alberto dentro da área, que só teve o trabalho de girar o corpo e bater com força no ângulo superior direito de Léo Jardim.

Sinal de vida e novo golpe

Poucos minutos depois, aos 24, o Cruz-Maltino conseguiu chegar ao gol. Orellano fez linda jogada, passou por dois marcadores e tocou na medida para Gabriel Pec driblar o goleiro Cássio e diminuir. O que poderia ter sido uma força para reação, não durou muito tempo.

No primeiro ataque do Corinthians após o gol sofrido, Yuri Alberto ficou com a sobra pelo lado esquerdo dentro da área e cruzou. A bola pegou no braço aberto de Paulinho, e Leandro Pedro Vuaden assinalou pênalti. Róger Guedes foi para a bola e cobrou com categoria, tirando de Léo e dando números finais ao marcador.

Ficha técnica

Corinthians 3 x 1 Vasco



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: sábado (29/7), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Michael Stanislau



Gols: Maycon 18'/1ºT, Yuri Alberto 15'/2ºT e Róger Guedes 27'/2ºT (Corinthians); Gabriel Pec 24'/2ºT (Vasco)

Cartões amarelos: Caetano e Fausto Vera (Corinthians)



CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Fábio Santos (Matheus Bidu); Maycon, Ruan (Matheus Araújo) e Renato Augusto (Fausto Vera); Adson (Guilherme Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



VASCO: Léo Jardim; Miranda (Paulo Henrique), Capasso e Léo; Puma Rodríguez (Orellano), Medel, Jair (Paulinho), Praxedes (Carabajal) e Lucas Piton; Figueiredo (Gabriel Pec) e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramón Díaz.